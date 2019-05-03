Представитель штаба Зеленского рассказал о планах Украины по вступлению в НАТО и ЕС

С этим заявлением Святослав Юраш, который является представителем штаба Владимира Зеленского, выступил в эфире украинского телевизионного канала NewsOne.

Согласно заявлению Юраша, Украина будет следовать курсу предыдущего президента страны Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. Он утверждает, что это событие не в новинку, ведь у штаба новоизбранного главы всегда стояла цель – стремится войти в евроатлантическое сообщество.

На данный момент в штабе Владимира Зеленского проходит формирование внешней политики для первых ста дней, после вступление нового главы в должность. Каким образом проходит подготовка, и что она собой представляет, он озвучивать не стал. Сказал только, что это в скором времени сделает сам президент.

Дату инаугурации назначит Верховная рада Украины. Ранее сам Зеленский предлагал провести церемонию 19 мая днём.