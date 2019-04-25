Владимир Зеленский сделал заявление относительно аварии в Шереметьево

Заявление было опубликовано на его личной странице в «Фейсбук». Новый лидер Украины выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим в ужасной катастрофе в Шереметьево.

Владимир Зеленский в своём сообщении подчеркнул, что «Жизнь – это высшая ценность».

«Но погибших уже не вернуть», - подметил лидер Украины. В этом же сообщении он напомнил о пленных украинских моряках, которые на данный момент пребывают в тюрьмах России. Он утверждает, что о пленных на Украине думают ежедневно, и, одновременно подметил, что «есть те», в силе которых вернуть их домой.

Ранее сообщалось о страшной аварии в аэропорту Шереметьево. В результате пожара погибли 41 человек. В Следственном комитете РФ уже возбудили уголовное дело по факту катастрофы.

Следователи начали прорабатывать версии случившегося: неблагоприятные метоусловия, неисправность воздушного лайнера и недостаточная квалификация пилотов, других членов экипажа и сотрудников техобслуживания, которые проводили диагностику самолёта перед вылетом.



