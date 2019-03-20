«Зеленский начинает самоутверждаться»: Дело против Парубия – первый звонок - Политолог

Нацбюро Украины, занимающееся вопросами борьбы с коррупцией, уже возбудило дело против спикера Верховной Рады. Того подозревают в том, что он использовал бюджет нецелевым образом.

Если вина спикера будет доказана, ему грозит до трёх лет «за решёткой». Российский политолог Форманчук считает, что таким образом Зеленский начинает самоутверждаться. А дело, заведённое против Парубия, всего лишь первый звонок. Далее, как говорится, следует.

Зеленский, как уверен политолог, должен закреплять доверие своих избирателей. Ему необходимо постоянно помнить, что для сохранения рейтинга ему нужно демонстрировать борьбу против режима Порошенко и разгула коррупции на Украине.

Политолог считает, что Зеленский уже дал команду на изучение всех коррупционных схем предыдущей власти. Дело Парубия – это лишь первый звонок, хотя и достаточно громкий.

Форманчук считает, что, идя таким путём, Зеленский неизбежно будет вынужден завести дело и против самого Порошенко, а не лишь его окружения.

По некоторым сведениям, «телодвижения» уже начались. Луценко, занимающий пока ещё пост генпрокурора, уже выставил на продажу свой дом. Не исключено, что, вслед за ним, и некоторые другие украинские политики спешно покинут страну, продолжил политолог.

В то же время, не стоит ожидать, что борьба с коррупцией сразу наберёт облик фронтальной компании. Пока что Зеленский должен лишь утвердить себя в качестве президента.

У него отсутствует другой путь. Нет ни опыта, ни реальной команды, ни поддержки в Раде. Ему остаётся продемонстрировать намерение борьбы с коррупцией среди первых эшелонов нынешней украинской власти. Насколько у него получится – покажет время.