Владимир Путин поздравил украинцев с Днём Победы: Зеленский и Порошенко такой чести не удостоились

Песков пояснил, что вновь избранный президент Украины в должность ещё не вступил. А уходящего, президент РФ не поздравлял и ранее.

В то же время Владимир Путин поздравил всех украинцев и их ветеранов с Днём Победы. А вот, Зеленский и Порошенко такой чести не удостоились. Не факт, что обоснованием этого стали вышеуказанные причины.

Песков на вопросы журналистов напомнил о словах, которые всегда говорил Владимир Путин. Отношения между руководством стран не следует проецировать на братские и родственные отношения, которые сложились исторически.

Пресс-службой Кремля распространено сообщение, что Путин направил свои поздравительные послания главам и жителям таких стран, как Армения, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.

Также свои поздравления с Днём Победы Путин направил народам Украины и Грузии, чьи предки помогали добывать Великую Победу.

Путин поздравил украинцев и их ветеранов с «общим великим праздником». Именно в таком качестве российский лидер расценивает День Победы.

Особо российский президент подчеркнул, что общий долг народов – это отстаивание правды о судьбоносных событиях, произошедших в их истории. Фашистская идеология не должна возрождаться, как и межнациональная рознь.

Путин пожелал рядовым украинцам мира и благополучия.

Президент РФ не забыл и о народах Грузии. Он пожелал всем ветеранам этой страны здоровья, и жить, как можно дольше. И чтобы их страна процветала.

Зеленский и Порошенко, по мнению политологов, уже могут задуматься. Если есть чем.