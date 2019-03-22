Двое россиян осуждены за попытку госпереворота в Черногории

Сегодня суд Черногории приговорил 13 человек, включая двух предполагаемых сотрудников российских спецслужб, к лишению свободы на срок до 15 лет. Россияне обвинялись в попытках свержения правительства балканской страны и предотвращения её вступления в НАТО.

Эдуард Шишмаков и Владимир Попов были заочно осуждены за «вовлечение в терроризм» и «создание преступной организации». Шишмакова приговорили к 15 годам тюремного заключения, а Попов получил 12 лет. В приговоре отмечается, что группа планировала захватить парламент в ходе последнего этапа избирательной кампании 16 октября 2016 года, убить премьер-министра Мило Джукановича и привести к власти кандидата, выступающего против НАТО.

Черногория вступила в НАТО в июне 2017 года в качестве 29-го члена Западного военного альянса, несмотря на давление со стороны Москвы. Официальный Кремль отрицает причастность к попытке переворота. По сообщениям российской стороны, полиция Черногории задержала группу по наводке западных шпионских организаций. Российские граждане, предположительно являющиеся сотрудниками ГРУ, координировали попытку государственного переворота из соседней Сербии, говорится в приговоре. Власти страны разрешили заочно осуждённым россиянам беспрепятственно выехать в Москву.