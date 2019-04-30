Зеленский предложил Порошенко, уходя, «убрать за собой» - Данилюк

Команда новоизбранного украинского президента считает необходимым пересмотреть последние решения «хромой утки». Многие из них они считают очень «одиозными».

Зеленский предложил Порошенко, уходя, «убрать за собой». Это озвучил его советник Александр Данилюк. Во многом, это касается новых назначений, которые уходящий президент Украины делает в последние дни своей работы.

В качестве особо недопустимых решений считаются поспешные назначения тех, кто стал новыми судьями Верховного суда. Зеленский и его команда задают большие вопросы по поводу их добропорядочности.

Данилюк, которого, судя по всему, активно поддерживает Зеленский, считает, что у нового президента будет масса других вопросов, а на эти кадровые назначения он обратит своё внимание ещё очень нескоро.

Однако, общество всё это видит и считает, что Порошенко пытается «доживать». И выглядит это очень «мелковато». Уходя, лучше «убрать за собой», считает Данилюк.

Вновь назначенные Порошенко в спешном порядке люди, едва ли смогут получить доверие общества. Если они были достойны, почему этого не состоялось ранее? Если сейчас, то зачем?

Политологи отвечают очень просто. Мелкие палки в колёса, чтобы успеть всё «зачистить». Или убрать своих самых одиозных соратников из-под удара.

Тут собственно даже не для тупых. Порошенко перед своим неизбежным уходом произвёл назначение 38 судей, которые начали заседать в Высшем антикоррупционном суде. Зеленский, конечно, молодой. Но, как пишут в Сети, не стоит Володю так разводить.