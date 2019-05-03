«Верховная Рада, доживаешь?»: Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о её роспуске

Сообщение об этом сделано в аккаунте победителя в YouTube. Пока ещё действующий президент должен обратить внимание на этот призыв, если его поддержат более миллиона украинцев.

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию. Согласно нему, Верховная Рада Украины должна уйти. Новые политики предлагают всем украинцам проголосовать за него. Если количество согласных с этим предложением превысит один миллион, даже «хромая утка» не сможет не обратить на него своего внимания.

Судя из содержания видеоролика, подавляющее большинство опрошенных высказывались однозначно. Полномочия нынешней Рады должны быть прекращены досрочно.

Команда Зеленского сообщила, что за это, согласно имеемой у них информации, высказывается подавляющее большинство украинцев. Уровень доверия к нынешней Раде составляет не больше 4%. При таких раскладах, как говорят политологи, шансов у неё никаких. Можно лишь попытаться «протянуть подольше». Вопрос зачем, является совершенно излишним.

Команда Зеленского ещё 4 мая официально обратилась к спикеру Рады с тем, чтобы инаугурация нового президента была проведена 19 мая. Это пояснялось тем, что на Украине крайне необходимо предотвратить «вакуум власти».

Однако, как сообщает множество политологов, видимо, власть является настолько ценной, что упустить её из рук раньше, хотя бы на один день, «очень больно».

Команда Зеленского пытается это сделать. Рада и Порошенко упираются изо всех сил. Видимо, хотят ещё немного послужить народу. Ну не верят они тому, что народ им не верит. Ах, как вкусно рулить. Ни за что не отвечая. Видимо, есть боязнь, что придётся.