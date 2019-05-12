«Они к нам, не мы – к ним»: Кремль подтвердил, что Путин встретится с Помпео

Это ожидается во вторник 14 мая. Однако, предшествовать этому будет встреча госсекретаря США с Сергеем Лавровым.

И лишь после этого, будьте добры, на рандеву, при котором Путин встретится с Помпео. Встреча произойдёт в Сочи. Главным является то, что это они приехали к нам, а не наоборот.

Владимир Путин уже завтра примет и Помпео, и Лаврова. Те прибудут к нему на встречу и расскажут, о чём им удалось предварительно договориться.

Собственно, все актуальные темы, уже очевидны. Это Сирия, Венесуэла, а также договор, предусматривающий сокращение по стратегическим наступательным вооружениям.

Возможно, США попытаются «прощупать», насколько сейчас крепка позиция России по этим вопросам с Китаем. То есть, насколько велика поддержка, которую получает Кремль от Пекина.

Впрочем, Лавров достаточно опытный политик, чтобы осадить (посадить на попу) все чрезмерные амбиции любого своего оппонента. То есть Помпео придётся крепко поумерить свои амбиции, когда его примет Путин.

Лидер России не забыл, что госсекретарь США «взбрыкнул», когда отказался от встречи с ним в Москве. Только очень неопытный политик может предположить, что Путин не организует «оборотку». Россия уже не та, и шутить с ней не нужно.

При этом, если первое лицо России и будет о чём то договариваться с США «по взрослому», то лишь с первым лицом этого государства. Никак иначе.

Так что Помпео, как шутят в Сетях, на попу и ровно. В России уважают США, но время, когда Вашингтон мог говорить Кремлю «ню-ню-ню», уже давно прошло. Да и Китай рядышком. И плечико у него крепкое, хотя и не всегда верное. Впрочем, это политика. Пока российское и китайское видение дальнейших событий в мире вполне совпадают.