«Да не обидимся»: Кремль не получил приглашения на инаугурацию Зеленского – Песков

Эта процедура, дата которой, видимо, была предметом ожесточённого торга украинских политиков, назначена на 20 мая. Время её начала 10-00.

Таким образом, на Украине кончится период «двупрезидентства». При этом, как сообщил Дмитрий Песков, Кремль не получил приглашения на инаугурацию Зеленского.

Также пресс-секретаря Путина отметил, что ему ничего не известно, намеревается ли в ближайшее время лидер России встречаться или провести телефонный разговор с Зеленским.

Таким образом, пока не ясно, намеревается ли Владимир Путин начать контактировать с новым президентом Украины после инаугурации Зеленского.

Приглашений поучаствовать в этой церемонии, как сказал Песков, не получали руководители России ни на каком уровне.

Он продолжил, что ему в точности не известно, какая на Украине принята практика по проведению церемонии по вступлению в должность вновь избранного президента.

Песков, представляющий Кремль, отметил, что во многих странах, эта процедура вообще не предусматривает посещения её зарубежными лидерами.

В то же время представитель Владимира Путина не стал отвечать на вопрос, станет ли Россия поздравлять Зеленского с вступлением в должность. Ответил, что это решение является исключительной прерогативой президента РФ.

Дата приведения Зеленского к присяге была назначена Радой 16 мая в экстренном порядке. Не исключено, что этому в немалой степени посодействовало возвращение туда Коломойского из Израиля.

Эта дата является очень немаловажной. И бывший президент Порошенко, и действующий состав Рады старались всячески её оттянуть, чтобы стал невозможным досрочный роспуск украинского парламента.

Видимо, произошло нечто важное. Или Рада получила гарантии своей «сохранности» до конца срока, или нечто другое.

Впрочем, в любой политике, а тем более в украинской, как показывает практика, никакие договорённости ничего не стоят, если за ними не стоит конкретная сила.