В Австрии состоятся досрочные выборы в парламент

В Австрии пройдут досрочные выборы в парламент, причиной тому стало скандальное видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом заявил Федеральный Канцлер Австрии Себастьян Курц.

Со слов Курца, Австрийская партия свободы (АПС) своими многочисленными скандалами опорочила Австрию перед лицом мирового сообщества, и привела к политическому кризису внутри страны. Австрийская народная партия (АНП), которую он представляет, не будет сотрудничать с АПС в нынешнем ее составе, ни в парламентской коалиции, ни в Кабинете министров. Поэтому парламентская коалиция распущена, началась подготовка к проведению досрочных выборов.

Скандальное видео, послужившее причиной для столь радикальных действий австрийского правительства, вызывает массу вопросов. Почему видео, снятое в 2016 году, было предано огласке именно сейчас? Последние парламентские выборы в Австрии прошли в конце 2017 года, и если целью было опорочить АПС, то почему оно не появилось накануне выборов? Кто автор этой таинственной записи? Кто та женщина, беседовавшая с Штрахе?

Ответов на все эти вопросы пока нет, одно ясно, Австрию ожидает серьезная политическая борьба за места в новом парламенте. Которые, с наибольшей вероятностью, пройдут в сентябре-октябре этого года.