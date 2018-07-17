Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока – 2»

Австрия поддержит строительство газопровода «Северный поток—2», поскольку это в интересах страны.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью.

«Президент США Дональд Трамп ясно выразился, что США выступают против этого проекта, мы это и так знаем. Мы выступаем за этот проект, потому что заинтересованы в надежности энергоснабжения в Австрии», цитирует канцлера телеканал 360. Также он подчеркнул, что его страна намерена и дальше покупать российский газ, поскольку американский стоит гораздо дороже, сообщает телеканал RT.

Ранее глава австрийского газового концерна OMV Райнер Зеле заявлял, что запуск «Северного потока 2» положит конец «украинской монополии» на транзит газа. По его словам, между Евросоюзом и Россией налажен баланс, поскольку одним нужен газ, а другим деньги. Также он утверждал, что за 50 лет Москва зарекомендовала себя как надежный поставщик голубого топлива.