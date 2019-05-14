США введут санкции против «Северного потока-2»

Во время своего визита в Украину министр энергетики США Рик Перри заявил о том, что Вашингтон будет вводить новый пакет санкций против строящегося газопровода из России в Европу «Северный поток- 2».

По словам министра, в данный момент правительством США готовится законопроект, который примет все необходимые меры по ограничению строительства не только «северного потока-2», но и «турецкого потока».

США в который раз выражают свой протест против строительства газопроводов в обход Украины. Это во многом связано с тем, что после их запуска, газотранспортная система Украины станет невостребованной и экономика понесет убытки значительные убытки, что для Штатов обернется очередным вливанием средств в экономику страны.

Ранее представители США заявляли о неизменности курса поддержки Украины независимо от результатов выборов. По их словам, фундамент сотрудничества и поддержки между США и Украиной заложен на долгие века и потому Украина может рассчитывать на всестороннюю помощь, а так же помощь от союзников США.

Так же ранее сообщалось, что после своей инаугурации Владимир Зеленский обратился к представителям США с требованиями усилить санкции в отношении РФ.