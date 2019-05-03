Ляшко озвучил дату парламентских выборов в Украине

Сегодня (21 мая) депутаты Верховной Рады Украины и новоизбранный президент Владимир Зеленский встречались за круглым столом для обсуждения даты досрочных парламентских выборов.

После заседания депутат и глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, который приехал на заседание на велосипеде, выступил с заявлением, в котором сообщил, что парламентарии и президент пришли к общему мнению касательно даты выборов — 21 июля 2019-го года. Официально дата выборов будет назначена завтра, 22-го мая.

Так же Владимир Зеленский заявил, что выборы в парламент будут проходить по новому избирательному законодательству. В случае его принятия до выборов, барьер для прохода партии в Верховную Раду будет снижен с 5% до 3%, таким образом, в парламент могут пройти многие партии, которые не досчитывались десятых и даже сотых долей процентов голосов избирателей. Вместе с понижением проходного барьера, будет отменена мажоритарная система, а списки будут подаваться в открытом виде. Таким образом, избиратели будут знать, кого именно они избирают на следующие 5 лет правления в парламент.



