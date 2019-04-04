Глава партии «Слуга народа» назначен заместителем главы СБУ

Владимир Зеленский сегодняшним указом (22-го мая) назначил первым заместителем главы СБУ Ивана Баканова, который так же является главой партии «Слуга народа». Данное постановление опубликовано на сайте президента Украины.

Партия «Слуга народа» на данный момент имеет самый высокий рейтинг доверии населения. За нее готовы проголосовать более 40% украинцев. Опросы проводились до инаугурации. По предварительной информации рейтинги Зеленского и его партии после досрочного роспуска парламента значительно выросли.

Иван Баканов является другом детства и коллегой Зеленского. Родился в Кривом Роге, с 2013 года был руководителем проекта «Квартал 95», с 2017 года возглавляет партию «Слуга Народа». По словам Владимира Зеленского, Баканов за годы дружбы проявил себя как надежный и ответственный компаньон.

Сам Баканов в комментариях о своем назначении на пост заместителя главы СБУ утверждал, что скорей всего информация не соответствует действительности, а журналистов ввели в заблуждение.

До назначения Баканова пост заместителя главы СБУ занимал Павел Демчина, который подал в отставку вместе со своим руководством днем ранее (21-го июня).