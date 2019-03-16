Посол России отверг обвинения США в нарушении ядерного договора

По заявлению посла России в США Анатолия Антонова, обвинения американской стороны являются нападением на режим контроля над ядерным вооружением.

Антонов был удивлен, что заявления такого рода делаются в публичном пространстве, а не на закрытых для прессы консультациях. Посол назвал эти претензии «спланированной атакой» и угрозой для стратегической стабильности.

Накануне, главой разведки США Робертом Эшли было выдвинуто обвинение российской стороны в нарушении соблюдения моратория на ядерные испытания, в частности, в проведении запусков маломощного ядерного оружия. Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус присоединилась к обвинению и добавила, что Россия нарушает свои обязательства уже не в первый раз.

Вместе с тем, слова Эшли уже раскритиковала американская Ассоциация по контролю над вооружениями, назвав заявление главы разведывательного управления бездоказательным.

Известно, что уже идет сбор информации по этому вопросу правительством Японии. По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга, японская сторона хорошо осведомлена о происходящем и плотно сотрудничает с заинтересованными в этом деле странами, включая США.

Напомним, мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти 30 лет. Последний раз испытание такого рода проводилось на полигоне на Новой Земле в 1990 году.