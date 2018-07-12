Зеленский хочет донести украинцам преимущества вступления в НАТО

Подобные разговоры пошли в Украине после заявления Зеленского об угрозе со стороны России для евроатлантической безопасности. Президент Украины хочет «подтолкнуть» НАТО к сотрудничеству.

На это заявление отреагировал глава НАТО Йенс Столтенберг. Он перечислил основные условия для вступления Украины в организацию. По его мнению, основным условием для входа в альянс для Украины остается проведение реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Также генеральный секретарь дал понять, что другие страны не имеют права вмешиваться в процесс.

После чего Владимир Зеленский пригласил Североатлантический совет в Украину и выразил надежду на налаживание диалога с его представителями. Помимо этого, украинский глава подтверждал, что его страна намерена продолжать путь евроинтеграции и готова провести ряд реформ.

Также президент Зеленкский хотел донести, что гражданам страны нечего опасаться. Он и его команда будут прикладывать все усилия, чтобы дать понять народу всю важность и все преимущества вступления в НАТО. Прежде всего, это высокий уровень жизни и безопасности страны.