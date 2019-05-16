Трамп назвал кандидата в президенты США Байдена «умственно слабым»

Глава США заявил, что Джо Байден не является для него серьезным противником на будущих президентских выборах.

Во время выступления перед журналистами Дональд Трамп позволил себе назвать своего соперника от Демократической партии Джо Бадена «умственно слабым». Трамп также добавил, что для него более приемлем вариант видеть в лице своего противника именно Байдена, а не кого-либо еще.

Кроме того, Трамп заявил, что вообще не рассматривает Байдена в качестве серьезного конкурента и, более того, считает его самым «умственно слабым» среди других кандидатов. Кроме того, нынешний президент США отметил, что на данный момент Джо Байден уже не тот, каким он был раньше. У Байдена, по словам Трампа, нет столько энергии, сколько имеется у других претендентов на пост президента США. Стоит заметить, что представитель демократов Джо Байден 8 лет (с 2009 по 2017) занимал должность вице-президента США. По данным университета Монмута за март этого года, 28% поддержали кандидатуру Байдена на предыдущих выборах в 2016 году. На данный момент этот политический деятель занимает лидирующую позицию среди кандидатов от Демократической партии. Напомним, что выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.