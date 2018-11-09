Совершенно секретно: журналист запечатлел соглашение США и Мексики

Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые особенности миграционного соглашения с Мексикой.

У журналиста газеты Wahington Post получилось сделать фотографию, которая пролила свет на тайну сделки между двумя странами. Как стало известно, фото было сделано во время размахивания Дональда Трампа бумагами. Журналист Джэбин Ботсфорд смог запечатлеть часть секретного соглашения США и Мексики и даже частично разобрать его содержимое.

Стоит отметить, что документ состоит из отсылки по получению убежища, а также затрагивает тему становления Мексики «безопасной третьей страной». По полученной ранее информации, президент США Дональд Трамп заявил о положительных тенденциях в сотрудничестве с Мексикой. Кроме того, глава США заявил, что главные тезисы сделки с Мексикой еще не получили распространения, но глава МИД Мексики Марсело Эбрард парировал заявление Трампа, объявив, что главные условия сделки уже были озвучены на прошлой неделе. Именно в доказательство своих слов о секретности документа Трамп и показал представителям СМИ сложенные бумаги, которые извлек из своего пиджака.