Володин: Россия предъявила ПАСЕ ультиматум

Кремль настаивает на том, чтобы полномочия делегации РФ были полностью восстановлены к ближайшей парламентской ассамблее. Она намечена на 26 июня.

Россия по этому поводу предъявила ПАСЕ ультиматум. С сообщением об этом выступил Вячеслав Володин, возглавляющий Госдуму РФ.

На эту дату назначено проведение выборов генсека Совета Европы. Володин отметил, если в них не сможет принять участие Россия, то Кремль «подвергнет сомнению» мандат, полученный новым руководителем этой организации.

Именно такое условие, продолжил спикер, будет содержать и заявка, которую Россия направит на участие своей делегации в предстоящей сессии.

Однако, отметил Володин, и здесь есть условие. Главным должно стать принятие в ПАСЕ доклада по правам национальных делегаций, что называется, «без изъятий». Это событие ожидается 24 июня. Если оно состоится, Россия подаст свою заявку в тот же день.

В то же время, если Россия будет лишена каких-либо своих полномочий, российская делегация может вновь просто покинуть ассамблею.

Ранее комитетом ПАСЕ, занимающимся вопросом регламента, был принят проект резолюции. Согласно ей, российская делегация должна получить все полномочия для того, чтобы участвовать в июньской сессии.

Помимо того, этим документом предложены изменения в уставе самой организации. В нём должно быть указано, что при оспаривании или пересмотре полномочий, члены делегаций не могут лишаться права голоса, выступления и представления в Ассамблее или в её органах. Также не может приостанавливаться осуществление таких прав.

Всё началось в апреле 2014 года. Тогда российская делегация, из-за происходящих на Украине событий и Крыма, была лишена права голоса в ПАСЕ.

В 2015 году ПАСЕ возвращалась к этому вопросу дважды. Предлагалось восстановление полномочий делегации России. Однако, в итоге происходило лишь ужесточение санкций.

После этого, Россия отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях. Заявка на подтверждение полномочий в 2016-2018 годах не направлялась. Одновременно, Россия прекратила финансирование этой организации, поскольку не принимает участия в её работе. Это было сделано на срок, пока в Ассамблее не закончатся антироссийские настроения.

Помимо того, российской стороной было предложено внесение в регламент самой ассамблеи отдельного положения о том, что никакие национальные делегации не могут быть лишены своих полномочий.

Видимо, в итоге должен возобладать разум. В Совете Европы уже пришли к выводу, что без участия в нём России, сама организация, во многом теряет свой смысл.

Однако, не следует забывать и о явном меркантилизме европейцев. После того, как Россия перестала делать свои финансовые взносы, являющиеся самыми существенными в ПАСЕ, организация оказалась под угрозой самого факта своего существования.

По данным отельных источников, уже сейчас в Совете Европы нечем выплачивать зарплату своим сотрудникам.

Известие о том, что ПАСЕ намеревается возвратить российской делегации права в полном объёме, ожидаемо, вызвало гневную реакцию со стороны официального Киева и поток самых разнообразных требований к Совету Европы с тем, чтобы этого не допустить. На аналогичных позициях стоит также Эстония.

Однако, никакие проукраинские лозунги не заменят финансирования и понимания того, что ПАСЕ стала очень ограниченной после того, как в её ассамблеях перестала участвовать Россия.