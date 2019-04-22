Порошенко дал прогноз возможным действиям Зеленского

Экс-президент Украины высказал свое мнение касательно дальнейшего развития отношений между Украиной и Россией.

Петр Порошенко дал прогноз дальнейшим действиям Зеленского: он считает, что нынешние власти Украины могут пойти на некоторые уступки. По его словам, решение конфликта на Донбассе вполне может сдвинуть сложившуюся ситуацию в отношениях с Россией с мертвой точки, а украинские власти в таком случае могут отказаться от Крыма.

Тем не менее, Петр Порошенко добавил, что если подобное произойдет, то власть может нанести большой вред гражданам Украины. Бывший президент подчеркнул, что украинские политики волнуют его в меньшей степени. Помимо всего прочего, Порошенко сказал, что ему не хотелось бы выступать в роли советчика при президенте Владимире Зеленском, но «зашкаливающие риски и угрозы», исходящие от России тоже не стоит недооценивать.

Ранее стали известны планы Владимира Зеленского относительно встречи с Владимиром Путиным. Он заявил, что сразу же скажет президенту России о том, что Крым – это Украина. Стоит напомнить, что Крым не признается российской территорией многими странами Европы, что входит в противоречие с позицией, занимаемой властью России о референдуме и со словами Путина, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».