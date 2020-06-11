The National Interest хвастает «блестящей» имитацией атаки ВВС США на Черноморский флот РФ

29 мая американские бомбардировщики B-1B «Лансер» под прикрытием истребителей Украины, Румынии и Польши совершили дерзкий маневр над Чёрным морем.

Американский политический журнал The National Interest назвал «блестящей» провокацию США у границ России. После недавнего налёта бомбардировщиков B-1B «Лансер» в Чёрное море издание констатировало появление у Вашингтона нового «инструмента морской силы». В свежем материале обозреватель NI хвастает имитацией атаки ВВС США на Черноморский флот РФ.

В статье говорится, что 29 мая два B-1B совершили трансатлантический перелёт и под прикрытием истребителей Украины, Румынии и Польши совершили отчаянный маневр в Чёрном море. Вооружённые новейшими противокорабельными ракетами большой дальности AGM-158C, американские бомбардировщики отработали налёт на Черноморский флот РФ, после чего убыли обратно в Штаты.

The National Interest приводит заявление официального представителя Европейского командования ВВС США (USAFE), который после завершения операции похвалил всех к ней причастных. Военный чиновник назвал произошедшее «добавлением потенциала сдерживания» США и их союзников в Чёрном море. В пресс-релизе USAFE говорится, что такого рода операции должны «оказать сильное воздействие» на политиков, принимающих решение «в столицах от Москвы до Пекина и Тегерана».

Напомним, что ранее Минобороны России сообщало, что 29 мая приближение американских самолётов к российским границам обнаружили дежурные по ПВО Западного и Южного военных округов. На перехват В-1В ВВС США были отправлены истребители Су-27 и Су-30. После приближения российских самолётов американские бомбардировщики изменили направление полета и удалились от границы РФ.