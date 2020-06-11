Украинский депутат предложил применить ядерные бомбы в РФ и Венгрии

Тарас Билан советует президенту страны изготовить 100-150 единиц «грязного» атомного оружия для установки в Москве, Петербурге и Будапеште.

Депутат представляет в Тернопольском горсовете партию Порошенко. Билан полагает, что защититься от атак Венгрии и России можно. Требуются ядерные бомбы.

Билан разместил совет в аккаунте в Facebook. Так тернопольский депутат прореагировал на вероятность проведения на Украине административно-территориальной реформы. На Закарпатье может возникнуть «венгерский» район.

Местный политик предположил, что Венгрия — это начало. Румыния тоже затребует уступок. Россия, продолжил украинский депутат, открыто готовит вооружённое нападение, чтобы захватить Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области.

Билан предложил план противодействия для недопущения такого сценария. Зеленскому необходимо дать поручение подчинённым срочно изготовить 100-150 «грязных» бомб. Для этого использовать отходы АЭС Украины.

Часть из них установить на ракеты «Нептун» и ввести в них координаты на территории Венгрии и РФ. Создать диверсионно-разведывательные группы в количестве до 100 и дать им «грязное» оружие. Те установят его и приведут в готовность рядом с военными объектами в Будапеште, Москве и Петербурге.

Российский сенатор Владимир Джабаров дал комментарий. Политик отметил, что РФ и США правильно вывезли ядерные ракеты с территории Украины, получившей независимость. Там стали появляться неадекватные политики.

Что касается Билана, Джабаров считает, что тот просто пиарится, принимать этого политика всерьёз не стоит.

Однако, не стоит сбрасывать со счетов, что подобные «мысли» овладели частью украинского общества.