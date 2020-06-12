Украинский эксперт: России хватит три дня, чтобы захватить Херсон

Со слов Михаила Самуся, нынешняя армия Украины не в состоянии обеспечить безопасность государства.

В случае нападения российская армия будет действовать молниеносно, считает украинский эксперт. У руководства Украины просто не будет времени, чтобы подготовить оборону. Как следствие, России хватит максимум три дня, чтобы захватить прилегающую к Северо-Крымскому каналу территорию и сам Херсон.

«Это будет такой блицкриг, который будет продолжаться, возможно, одни-двое-трое суток максимум», – резюмировал Самусь.

Тема «российской угрозы» обсуждалась в эфире телеканала «Общественное Крым». Судя по всему, пришедшая в Украину летняя жара, заставила в очередной раз поднять тему подачи воды на полуостров. Напомним, власти «Незалежной» перекрыли канал снабжавший Крым днепровской водой еще в 2014 году. С тех пор, каждый год, с началом летнего сезона, эта тема будоражит умы украинского политического бомонда.

В то же время, власти республики Крым неоднократно заявляли, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала проблем с питьевой водой полуостров не испытывает. Первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс феврале этого года посетовал, что действия Украины вредят лишь ей самой. По данным парламентария, из-за действий Киева, в Херсонской области происходит подтопление и засоление почв.