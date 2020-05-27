Минобороны Белоруссии приняло на вооружение мобильный РЛК «Роса-РБ-М»

Высокая точность обнаружения цели на высоте до 120 км и автоматическое развертывание на позиции сыграли здесь ключевую роль.

Оборонное ведомство Республики Беларусь приняло на вооружение мобильный радиолокационный комплекс «Роса-РБ-М». Задача этого РЛК — обнаруживать цели на малой высоте. Военные специалисты из Минобороны Белоруссии поясняют, что в большинстве армий мира именно высокоточные ракеты позиционируются, как серьезная ударная сила. Эти снаряды поражают цели, даже в обход возвышенностей и прочих рельефных помех. Издание БЕЛТА, ссылаясь на информаторов в Государственном военно-промышленном комитете, сообщает, что «Роса-РБ-М» займется оперативным обнаружением таких мишеней.

Радиолокационный комплекс разрабатывался в Конструкторском бюро «Радар». В числе преимуществ «Роса-РБ-М» автоматическое развертывание на позиции и возможность отследить и захватить цель на высоте до 120 километров. А на более низкой высоте РЛК пеленгует не только такие летательные аппараты как самолеты, но и дроны, и крылатые ракеты. Конструкторы подчеркивают, что установка будет эффективна, даже если противник усложняет задачу активными и пассивными помехами.