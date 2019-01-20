Таким образом командование ВСУ пытается усилить свои подразделения в зоне ООС, заявил Яков Осадчий.

О прибытии 10 июня в зону военного конфликта в Донбассе британских инструкторов заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашённой республики ЛНР Яков Осадчий, сообщает РИА Новости.

Как следует из данных разведки, прибывшие британцы принадлежат частной военной компании «Эринис». В числе служащих там есть и те, кто ранее числился в спецподразделениях и разведывательных управлениях Великобритании и имеет опыт боевых действий.

Сообщается, что приехали британцы для обучения украинских силовиков, а одна из их специализаций — подавление протестной активности. Таким образом командование ВСУ пригласило инструкторов из «Эриниса» для усиления своих подразделений в зоне ООС, уверен Осадчий. И рассматривать мирный сценарий руководство Украины явно не намерено.

Представитель милиции ЛНР также отметил, что этой группе британских военных инструкторов уже приходилось выполнять аналогичные задания в таких странах, как Ирак, Афганистан, Босния и Герцеговина, Косово.