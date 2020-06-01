Отработка японского комплекса активной защиты бронетехники попала на видео

Система эффективна против самых современных противотанковых ракет.

На видео в Сети попали эпизоды отработки японского комплекса активной защиты бронетехники. Подобные бортовые системы призваны повысить выживаемость танков в боевых условиях. Новейший Type 10 оснащён таким комплексом, позволяющим противостоять не только гранатам РПГ, но и ПТУР третьего поколения.

С помощью РЛС, действующей в ультрафиолетовом диапазоне, система фиксирует залп, информирует экипаж о пуске в его сторону и готовится отразить удар. При приближении снаряда, отстреливается защитный заряд и разорвавшимися осколками нейтрализуется приближающийся боеприпас врага.

Эффективность комплекса активной защиты достаточно высока — в случае интенсивного обстрела она значительно снижает мощность взрыва и позволяет уцелеть машине и экипажу.

Кроме этого, применяется система оптико-электронного подавления ракет противника, которые, получая ложные сигналы, летят мимо или врезаются в землю перед бронетехникой.

Разработку комплекса активной защиты производит компания ATLA. В случае необходимости систему можно приспособить для многих видов японской бронетехники, используя высокие возможности бортовых компьютеров машин.