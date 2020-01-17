Индия не сможет воспользоваться С-400 из-за китайской электроники

Так считает индийский политик и экономист, выпускник Гарварда Субраманьян Свами.

Правительство Индии под руководством Нарендры Моди заключило контракт с Россией стоимостью $5,4 млрд на закупку российских ЗРК С-400. Однако индийский политик Субраманьян Свами считает, что этот контракт пользы Индии не принесет. По информации эксперта, первым закупщиком этой системы ПВО стал Пекин. Россия же, как считает Свами — младший партнер Китая. Экономист заявил, что при создании С-400 использовалась китайская электроника, поэтому Дели не сможет воспользоваться этим приобретением.

Перманентное противостояние Индии и Пакистана стало одной из причин, почему Дели сделало столь большую закупку российских ПВО. Свами же подчеркивает, что Исламабад и Пекин являются союзниками. Это означает, что китайцы могли встроить в российские С-400 блок на причинение вреда пакистанской стороне. Не исключено, что ЗРК просто «не заметит» пакистанского проникновения в свое пространство. При этом экономист отдает должное С-400 — просто для целей Индии оно не годится, да ещё и санкциями со стороны США чревато.