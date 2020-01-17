Индия не сможет воспользоваться С-400 из-за китайской электроники

Сегодня, 11:03

Так считает индийский политик и экономист, выпускник Гарварда Субраманьян Свами.

Правительство Индии под руководством Нарендры Моди заключило контракт с Россией стоимостью $5,4 млрд на закупку российских ЗРК С-400. Однако индийский политик Субраманьян Свами считает, что этот контракт пользы Индии не принесет. По информации эксперта, первым закупщиком этой системы ПВО стал Пекин. Россия же, как считает Свами  младший партнер Китая. Экономист заявил, что при создании С-400 использовалась китайская электроника, поэтому Дели не сможет воспользоваться этим приобретением.

Перманентное противостояние Индии и Пакистана стало одной из причин, почему Дели сделало столь большую закупку российских ПВО. Свами же подчеркивает, что Исламабад и Пекин являются союзниками. Это означает, что китайцы могли встроить в российские С-400 блок на причинение вреда пакистанской стороне. Не исключено, что ЗРК просто «не заметит» пакистанского проникновения в свое пространство. При этом экономист отдает должное С-400 — просто для целей Индии оно не годится, да ещё и санкциями со стороны США чревато.

Автор: Новиков Иван
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