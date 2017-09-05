Путин рассказал, как принималось решение о марш-броске на Приштину в 1999 году

Целью российских войск было закрепиться в аэропорту Слатина.

Президент России Владимир Путин рассказал, как принималось решение о марш-броске сводного батальона ВДВ на Приштину. Глава государства поделился, что его мнением о необходимости марш-броска интересовались. Тогда Владимир Владимирович занимал пост секретаря Совета безопасности. К нему обратился генерал Анатолий Квашнин и предложил такой план действий. На вопрос нынешнего президента о том, зачем это нужно, военачальник ответил, что оттуда все равно вынудят уйти, но сначала можно поторговаться. По словам Путина, генерал спросил у него совета еще до согласования с Минобороны, но потом все-таки эти действия согласовал с военным ведомством.

Владимир Владимирович тогда ответил генералу:

«Если ты это считаешь целесообразным, так и делай».

Марш-бросок сводный батальон российских войск совершил 12 июня. При этом решения военных не согласовывались с представителями иностранных армий, хоть батальон входил в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине. В задачу россиян входило взять аэропорт Слатина раньше британских миротворцев. Затем представители НАТО рассылали инструкции «выбить русских любой ценой», что могло спровоцировать третью мировую войну. Россия же отреагировала операцией «Союзная сила» в ответ на этнические чистки, которые происходили в Косово в 1999 году во время войны в Югославии.