Журналисты «Цзинжи Тоутяо» назвали 3 недоступных Китаю военных разработки России

Технологические «резервы» важны для обеспечения нацбезопасности страны, отметили авторы статьи.

Несмотря на стремительное развитие партнёрства с Китая и России, Москва не готова посвятить Пекин во все технологические достижения. Журналисты издания «Цзинжи Тоутяо» назвали 3 российские военные разработки, которые всегда будут недоступных для Китая.

Среди них — технология создания атомной подлодки, которые стали важнейшей частью ВМФ. Китай может похвастаться большим объемом ресурсов и возможностей, умением «копировать» мировые технологии, однако АПЛ России повторить не удастся, отметили журналисты.

Недоступными для Китая являются космические и авиационные двигатели «соседа». Россия не делится технологией их создания, а повторить аппарат не удаётся из-за недостаточного конструкторского опыта.

Последним журналисты назвали перспективный российский стратегический ракетный комплекс «Сармат». Эксперты «Цзинжи Тоутяо» отметили успехи Поднебесной в создании обычных баллистических снарядов, но ракету такого класса им разработать не удастся.

Названные объекты важны для обеспечения нацбезопасности России, поэтому особенности их конструкции останутся засекреченными, заключили китайские журналисты.