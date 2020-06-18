Журналисты из HotСars отдали должное развивающемуся подводному флоту России

Обозреватель издания особо выделил 6 новых моделей в своих классах.

Журналист из канадского издания HotCars Генри Келсолл в своей статье оценил развитие подводного флота России. Генри отметил, что в США ведётся разработка всего одного класса атомных подводных лодок (АПЛ) типа «Вирджиния», в РФ в это время создаётся шесть моделей для разных классов параллельно.

В этом году вооруженным силам передана подводная лодка «Князь Владимир», которая относится к классу «Борей-А» (проект 955А). Всего на вооружение ВМФ их четыре. Журналист выделил, что лодки этого класса способны нести 16 баллистических ракет «Булава-30», поражающие цели на расстоянии 9 тысяч км. Одной из самых известных АПЛ Келсолл назвал «Белгород», по первоначальному плану лодку начали строить еще в 1992 году, но по разным причинам спущена на воду была только в 2019 году.

Обозреватель издания предположил, что именно «Белгород» будет носителем для лодки специального назначения «Лошарик», информация о которой засекречена. По-настоящему «грозным» оружием называется беспилотный комплекс «Посейдон», основная цель которого — ядерное возмездие в случае агрессии против России.

Коротко упомянут «Хабаровск», лодки класса «Ясень-М» и единственная в списке не атомная лодка класса «Лада». Резюмируя, автор отдал должное многообразию развивающегося подводного флота России, посчитав, что в РФ к обороне страны всегда будут относиться особенно.