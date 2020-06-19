Эксперт РАН рассказал о причинах роста напряжённости между Северной и Южной Кореями

В основе очередного кризиса бездействие Сеула по межкорейскому диалогу и запуск в КНДР со стороны Южной Кореи шаров с провокационными листовками.

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Константин Асмолов, специалист Института Дальнего Востока РАН, сообщил о причине напряжённости на Корейском полуострове.

Межкорейское соглашение от 2018 года предусматривает, стороны не предпринимают друг против друга враждебных действий. До весны этого года так и было. В апреле 2020 года со стороны южан от правозащитников полетели воздушные шары с листовками провокационного характера. Запуск происходил с приграничной зоны, куда попасть непросто. Тиражи исчислялись сотнями тысяч. Мун Чжэ Ин, возглавляющий Южную Корею, на все претензии северян говорил, ничего не может поделать со свободой слова.

Асмолов напомнил, что президент Мун не думал о свободе слова, когда давал команду на арест пастора Чон Гван Хуна, который сказал, глава страны – сатанинский шпион коммунистов. Последняя полумиллионная партия листовок переполнила чашу терпения Пхеньяна. Их содержание, продолжил эксперт, совершенно хамское с порнографическим содержанием по адресу женской части семейства главы КНДР. После этого произошёл подрыв здания, служившего узлом межкорейской связи. Пхеньян заявил о готовности захватить демилитаризованную зону, Сеул ответил и привёл войска в боевую готовность. Однако, продолжил эксперт РАН, дело не только в личных обидах. Южная Корея и КНДР подстраиваются к противостоянию своих покровителей США и Китая, соответственно. По этой причине Сеул заморозил межкорейский диалог.

Борцы за свободу Северной Кореи планируют запустить в КНДР миллион листовок 25 июня 2020 года. В этот день 70 лет назад началась Корейская война. Пхеньян требует от Сеула предотвратить провокационный запуск, но внятного ответа не получает. Асмолов не исключает, что Пхеньян может нанести удар ракетами по месту запуска шаров.

Фактически, это может стать началом очередного военного конфликта на Корейском полуострове. Пекин, Вашингтон и Москва могут предотвратить кризис.