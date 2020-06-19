Сербские военные представили новый бронеавтомобиль M-20 типа MRAP

Среди новинок конструкторы показали БТР Lazar 3 и многоцелевую боевую машину BOV M16 Milos.

17 июня Минобороны Сербии презентовало новейшие разработки военпрома, в числе которых была новая модульная минозащищенная бронемашина M-20 типа MRAP (Mine Resistant Ambush Protected).

Машина собиралась на автосборочном предприятии «Zastava TERVO» в городе Крагуевац. Конструкторы использовали шасси 6×6 грузового автомобиля ФАП-2228. Предполагается, что M-20 будет использоваться в качестве основы для различных модификаций? в зависимости от нужд армии.

На презентации было объявлено о том, что автомобиль имеет модульную броню, на «башне» установлен крупнокалиберный пулемёт под патрон 12,7 мм, салон рассчитан на 9 пассажиров и 3 человек управления, высадка военнослужащих осуществляется через люки в бортах и корме.

Ролик взят с Youtube-канала "Министарство одбране и Војска Србије"

Министр обороны Сербии Александр Вулин добавил, что ведомство не отказываются от существующих моделей серии «Милош» или «Лазарь», но в силу того, что их узлы производятся в других странах, конечная стоимость получается значительно больше, чем у M-20.