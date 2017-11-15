У Дмитрия Пескова появились антитела к коронавирусу

Российские врачи научились лечить опасную болезнь, заверил пресс-секретарь президента РФ.

В ходе телевизионного политического шоу «Большая игра», Песков рассказал, что уже вернулся к активной жизни и работе. Более того, Дмитрий Сергеевич успел позабыть, что лежал в больнице. Но, главное, у него появились антитела, которые дают надежду на приобретение иммунитета к пока ещё плохо изученному коронавирусу.

Несмотря на выздоровление, пресс-секретарь Путина заявил, что продолжает носить маску и перчатки в общественных местах, благодаря чему, чувствует себя безопасно. Российские врачи, подчеркнул Песков, научились справляться с болезнью, несмотря на всю её непредсказуемость и побочное действие.

Глава пресс-службы президента РФ был госпитализирован вместе с женой Татьяной Навкой 12 мая. Две недели супруги провели в больнице, излечиваясь от COVID-19. Кроме Пескова, коронавирусом переболели ряд федеральных чиновников и депутатов Государственной Думы, включая премьер-министра Михаила Мишустина.