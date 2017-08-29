Пентагон испытал истребитель F-35A сбросом термоядерной бомбы

Модификация самолета, получившая название Lightning, может нести по два 50-килотонных заряда.

Бомбы B61-12 размещаются во внутренних отсеках F-35A. Фото: theaviationist.com

Об испытаниях F-35A сообщило американское издание The Aviationist. Оно же опубликовало снимки истребителя модификации Lightning (Молниеносный), занятого сбросом термоядерной бомбы без боевой части. Снимки были сделаны в небе над полигоном авиабазы «Эдвардс» в Калифорнии. Детали испытаний не сообщаются.

Параллельно с самолетом Пентагон испытал и саму бомбу B61-12, разработка которой началась восемь лет назад. Её боевая часть изменяемой мощности. Максимальная мощность термоядерного заряда, который способна нести B61-12 — 50 килотонн. Бомба имеет «умную» систему наведения на цель.

Испытания F-35A Lightning начаты в 2019 году. Ожидается, что ядерную сертификацию самолет сможет пройти в январе 2023 года. После этого F-35A станет полноценным ядерным истребителем. Ожидается, что на этом поприще «Молниеносный» со временем заменит устаревающие F-15E и F-16.

По данным The Aviationist, партнеры США по НАТО также планируют обновить свою стратегическую авиацию истребителями F-35A Lightning.