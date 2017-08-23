Глава МИД ответил на заявления о росте радиации в Европе из-за российских ракет

Сергей Рябков отметил безосновательность материалов некоторых западных изданий.
СМИ продолжают связывать рост уровня радиации в северной части Европы с испытаниями российских ракет «Посейдон» и «Буревестник». Кремль не остался равнодушным к нападкам.
4 июля глава МИД Сергей Рябков ответил на заявления некоторых изданий ответными обвинениями в безосновательности выводов и претензий. Соответствующие заявления западных СМИ он назвал «вбросом» из США. По мнению главы МИД, Вашингтон пугают темпы развития ядерного вооружения в России. Чтобы сдержать Москву и боевую мощь страны, Белый дом в дальнейшем продолжит делать такого рода увязки по поводу испытаний в России перспективных систем ядерного сдерживания. Такая «пропаганда» направлена на взращивание неуверенности среди европейцев по поводу происходящего в стране, считает сотрудник Кремля. Рябков призвал не вестись на провокации США и не верить в опасные последствия испытаний российских боевых образцов.
3 июля Маршал Биллингсли, спецпредставитель лидера США в области контроля над вооружением, назвал российские ракеты «Буревестник» и «Посейдон» ужасными и призвал немедленно прекратить их разработку, перестав напрасно тратить деньги.
Ранее издание Forbes выдвинуло версию, что зафиксированный Швецией рост радиационного фона вызван тестированием новых российских ракет.