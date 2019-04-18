Зеленского возмутило требование России по Донбассу

«От Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна», — сказал президент.

Зеленский ответил на вопрос о статусе Донбасса. Фото: rueconomics.ru, nsn.fm, politexpert.net

Сегодня на брифинге в г. Южное Одесской области в ходе рабочего визита президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов. В том числе прокомментировал требование России предоставить особый статус Донбассу не позднее 6 числа этого месяца. О чем 3 июля написала немецкая газета Der Spiegel, ссылаясь на рабочие документы делегации России.

Зеленского возмутило само формулирование вопроса таким образом. Он сказал, что над этой международной риторикой «нужно поработать». «Требовать» от независимого государства «никто ничего не может», особенно поправок к Конституции, заметил Зеленский.

Закон о предоставлении особого статуса Донбассу был принят в 2014 г, но в действие не введен. Непременным условием для его ратификации Украинская сторона считает вывод с территории всех военизированных формирований.

Комментировать вчерашнюю встречу в Берлине в рамках Нормандского формата Владимир Зеленский на данный момент не стал. Отметив, что, по его сведениям, она была вполне «предметной».