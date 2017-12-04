Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днём независимости США

В Белый Дом была направлена соответствующая телеграмма, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин отправил Трампу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости США. Источники: biograph.ru, yandex.ua

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днём независимости США. Российский лидер отправил в Белый дом соответствующую телеграмму, о чем и сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов издания ТАСС. «Да, телеграмма была отправлена», — заявил он, но не стал распространяться о содержании поздравительного документа.

А вот содержание аналогичной телеграммы от президента Белоруссии Александра Лукашенко не осталось секретом. Белорусский лидер заявил, что считает приоритетом строительство прочных и конструктивных отношений с Вашингтоном на основании общих ценностей. Лукашенко также пожелал Трампу победы на президентских выборах. Эту тему он затронул не случайно — президент Республики Беларусь также проводит предвыборную кампанию и собирается в очередной раз занять главный пост страны.

4 июля 1776 года Соединённые Штаты Америки провозгласили независимость от Великобритании и закрепили это в соответствующей Декларации. В честь 244-й годовщины независимости в американской столице состоялся воздушный парад, в котором были задействованы как современные, так и воздушные суда, представляющие разные эпохи американского авиастроения.