Кедми: российские «Калибры» лишили США ракетного превосходства

Крылатый снаряд, как и американские «Томагавки», может нести ядерное вооружение, имея водное и воздушное базирование.

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Израильский экс-разведчик предположил причину выхода США из ДРСМД. Яков Кедми считает, в Пентагоне осознали ненужность договора, поскольку «Калибры» свели на нет ракетное преимущество США.

Аналитик напомнил, договор предусматривал уничтожение ракет, которые стали не нужны Вашингтону. При этом в нём оставались «Томагавки».

Их Штаты предполагали массированно использовать против России при возникновении конфликта. Удар могли нанести 5 тысяч ракет с ядерными боеголовками, пусть и не такой мощности, как у стратегического оружия.

Цель «Томагавков» — ракетные шахты и стратегические объекты на российской территории. Пентагон считал, ПРО РФ не справится с такой «стаей».

Москва дала ответ и создала ракеты «Калибр». Оружие прошло испытание в Сирии и показало эффективность. Пуски происходили из акватории Каспийского моря. Точность — в шест, как говорят ракетчики.

«Калибры» получили морское и воздушное базирование. Таким образом, пуск может осуществляться в непосредственной близости от целей. Одного такого снаряда достаточно для уничтожения авианосца.

Кедми считает, что это оружие побудило американцев выйти из договора РСМД, который перестал давать преимущество перед Россией.

Пентагон не отказался от намерения продвигать «Томагавки» к границам РФ, однако, «Калибры» охладили воинственный пыл Вашингтона.