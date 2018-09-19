Трамп считает, что Уэст и Кардашьян поддержат его на выборах президента

Рэпер заявил о намерении баллотироваться на пост президента США.

Дональд Трамп, фото funart.pro; Канье Уэст и Ким Кардашьян, фото mamaplus.md

Конкурент на пост президента США в лице рэпера Канье Уэста нисколько не пугает Дональда Трампа. Нынешний лидер считает, что музыкант и его супруга Ким Кардашьян вновь поддержат его на выборах президента, как это было в 2015 году. Своё мнение Трамп высказал в интервью Fox News 9 июля.

Лидер США заявил, что Уэст всегда был на его стороне. Этой же политической позиции придерживается Ким Кардашьян. Трамп добавил: во многих штатах вышли крайние сроки для регистрации кандидатов на пост президента. Канье придётся либо решить эту проблему, либо присоединиться к нему. Дональд назвал конкурента «хорошим парнем», с которым он в ладах. Президент выразил уверенность, что в итоге Уэст поддержит именно его, и вместе они превзойдут левых радикалов.

О своём желании участвовать в президентской гонке 2020 года Канье Уэст заявил в 2015 году. 4 июля в Twitter музыкант подтвердил данное намерение. В интервью Forbes 8 июля он добавил, что будет участвовать в гонке в качестве независимого кандидата. Рэпер заявил, что больше не является сторонником Дональда Трампа. 10 июля он зарегистрировался избирателем в штате Вайоминг, где владеет парой ранчо. Об этом миллиардер сообщил утром в Twitter.

Выбора президента США пройдут 3 ноября 2020 года.