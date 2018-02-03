«Хабаровск с Вами!»: Жители края продемонстрировали поддержку губернатору Фургалу

Адвокаты уже заявили, что с решением суда об аресте чиновника не согласны.

Для губернатора Фургала суд избрал меру пресечения. Источник: postnews.ru, lifelug.su

Суд избрал меру пресечения для губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в виде двух месяцев ареста. Чиновнику вменяют совершение убийства 15-летней давности, а также создание организованного преступного сообщества. Соратники губернатора по партии ЛДПР и сам ее глава Владимир Жириновский подчеркнули, что видят в этом аресте политическое преследование их политсилы, но политический окрас этого дела отрицает даже адвокат Фургала. «Это не наша тема», — заявил защитник губернатора. Сам Фургал уверяет, что он невиновен ни в одном из вменяемых ему преступлений. И, как выяснилось, многие хабаровчане с ним солидарны.

Во время сопровождения губернатора в автозак после процесса, чиновника и конвой встретили хабаровчане.

«Сергей Иванович, мы с Вами! Сергей Иванович, Хабаровск с Вами!», — послышались возгласы публики.

И перед тем, как зайти в машину Сергей Фургал ответил: «Спасибо». К сожалению, съемка, которую опубликовал telegram-канал Mash, велась от первого лица, поэтому оценить, в каком количестве жители края продемонстрировали поддержку арестованному губернатору сложно. Однако выкрики позволяют сделать вывод, что сторонников у здания суда собралось немало.

Хабаровчане демонстрируют поддержку арестованному губернатору Сергею Фургалу. Источник: https://t.me/breakingmash

Адвокаты уже заявили, что решение суда собираются обжаловать. Обозреватель канала «Политджойстик» Марат Баширов в свою очередь отметил, что новому ВРИО губернатора Хабаровского края придется договариваться с представителями ЛДПР, которые сильны в этом регионе, и урезонивать местные элиты, которые воспримут новое руководство в штыки.