«Никто не был жестче с Россией, чем я», — так в интервью Washington Post президент США прокомментировал операцию 2018 года.

Дональд Трамп. Фото Evan Vucci / AP, другие источники: newsone

Журналист Washington Post Марк Тиссен опубликовал интервью с президентом Дональдом Трампом. В нем президент признал свою причастность к кибер атаке на российское Агентство интернет-исследований, чаще упоминаемому как «фабрика троллей», в 2018 году. Об этом в феврале прошлого года напечатала WP со ссылкой на источники. На прямой вопрос Тиссена: «Инициировали ли вы эту атаку?», — Трамп ответил: «Верно».

Атака была проведена с целью предотвращения вмешательства России в результаты промежуточных выборов в США 2018 года. Тогда «фабрику троллей» изолировали от доступа в интернет на несколько дней. Эта структура с 2016 года считается в США лидером по распространению дезинформации с целью повлиять на внутреннюю политику страны.

Трамп ссылается на данные разведывательного управления и отмечает, что его предшественник Барак Обама знал о них. Но предпочел ничего не делать, поскольку был уверен в победе Хиллари Клинтон. Сам же он, по его словам, ведет беспрецедентно жесткую политику в отношении России.

Отметим, что в пятницу в США суд присяжных осудил россиянина Евгения Никулина. Его обвиняют в кибер преступлениях, а именно во взломе баз данных LinkedIn, Dropbox и Formspring и краже личных данных, совершенных в 2016 году. Россиянин своей вины не признает.