Крейсеры Северного флота уничтожили ракеты-мишени в Баренцевом море

«Пётр Великий» и «Маршал Устинов» выпустили противокорабельные снаряды «Гранит» и «Вулкан».

Крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» уничтожили ракеты-мишени «Саман». Источники: yandex.ua, goodfon.ru, vpk-news.ru

Крейсеры Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» приняли участие в учениях в Баренцевом море. В маневрах также были задействованы самолёты Ту-22 М3. Корабли уничтожили ракеты-мишени с помощью снарядов «Гранит» и «Вулкан». Боевые расчёты ракетно-артиллерийских частей крейсеров обнаружили условного врага, идентифицировали его, а затем нанесли удар на поражение различными комплексами вооружения.

В пресс-службе Северного флота рассказали, что ракеты-мишени «Саман» были выпущены с малого ракетного корабля «Рассвет». Корабельные расчеты поразили цели комплексами АК-130 и Ак-630. Еще четыре снаряда «Саман» ликвидировали боевые расчёты ЗРК «Кинжал» с двух крейсеров.

В общей сложности в маневрах задействовали 30 наводных судов и субмарин, 20 самолётов и вертолётов, а также 40 единиц наземной техники. Целью учений была отработка задач по обеспечению боевой устойчивости морских ядерных сил, поиск и поражение вражеских подлодок, кораблей и авиасудов.