СМИ: «Адмирал Нахимов» получит уникальное гиперзвуковое оружие

Это будет «самый современный корабль с точки зрения ударного оружия, радиотехнических средств и противовоздушной обороны», — заявил адмирал Вячеслав Попов.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» получит гиперзвуковое вооружение. Фото: Navyrecognition, ferra

В этом году тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» должен наконец выйти на заводские испытания, после более, чем 20-летней реконструкции. Подробный обзор на эту тему появился в СМИ, в издании «РИА Новости». Как сообщают в Минобороны, это будет фактически совершенно другой корабль. Оборудованный современными системами жизнеобеспечения, радиотехникой и энергетическим блоком. Самое же главное, «Адмирал Нахимов» получит новейшее уникальное гиперзвуковое оружие — боевой комплекс «Циркон».

«Вместе с ним крейсер станет самой мощной боевой единицей в ВМФ, с современным высокоточным оружием большой дальности», — сказал зам министра обороны Алексей Криворучко.

Дальность полета ракеты составляет 1 000 км, высота полета — несколько десятков км, а скорость — в 9 раз быстрее звука. Небольшой размер, около 200 кг, и непредсказуемая траектория полета делают боеприпас неуязвимым для современных систем ПВО.

Кроме этого, корабль будет оснащен универсальными пусковыми установками под ракеты более 80-ти разных типов. Он сможет поражать как наземные цели на расстоянии до 2,5 тыс. км, так и крупнейшие водные цели. А также подлодки с гарантией до 90%. Крейсер будет оснащен мощными защитными комплексами, в том числе противовоздушным.

«Нахимов» эффективно прикроет страну с океанских направлений… Всего один корабль изменит стратегическую обстановку в каком угодно регионе мира», — сказал военный обозреватель Михаил Ненашев.