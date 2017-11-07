Ученые: недосып приводит людей к алкоголизму

Американские ученые предупреждают, что недосып приводит людей к алкоголизму. К этому выводу они пришли на основании проведенного исследования.

В Бингемтонском университете США ученые исследовали 42 человека. Все они когда-то злоупотребляли употреблением спиртных напитков. Как выяснилось, все они имели проблемы со сном.

Теперь ученые уверены, что у недосыпающих людей риск иметь проблемы с алкоголем гораздо выше. Чем меньше люди спят, тем больше алкоголя они потребляют. Если ночной сон обычно непродолжительный, а подъем ранний, то количество выпитого спиртного заметно больше, чем у людей, которые спят дольше.

Также люди, которые выпивают больше и спать ложатся позже.

Чуть раньше другими учеными было доказано, что недосып влияет на мировоззрение. Нехватка сна оказывает влияние на наше видение мира.