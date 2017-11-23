Мир увидит новый iPhone SE 2 уже в мае этого года

Производители аксессуаров для смартфонов назвали предполагаемую дату презентации нового iPhone SE 2. Каким будет новый гаджет от Apple?

Планируется, что новый гаджет от Apple представят уже в мае этого года. Технические характеристики устройства станут значительно лучше, чем у его предшественника iPhone SE.

Смартфон оставит тот же самый корпус, как и у iPhone 5, 5S, SE, но потеряет 3,5-мм гнездо для гарнитуры. Также, телефон будет обладать двумя гигабайтами оперативной памяти, встроенной памятью на 32 и 128 гб. Производители также оставят поддержку Touch ID, а также Apple Pay. Сообщают, что новинка будет обладать функцией быстрой зарядки. Поразительная скорость работы будет обеспечена работой устройства на процессоре А10, который на 40% производительнее чем А9 у SE и используется в iPhone 7.

Начало старта продаж iPhone SE 2 пока не уточняется.