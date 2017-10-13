Ученые объяснили, почему высокая температура заставляет работать иммунитет

Британские ученые изучили клеточный белок, который связывает воедино повышенную температуру и работу иммунной системы. В дальнейшем это поможет создать новое поколение лекарственных средств.

Команда биологов и математиков из двух английских университетов – Манчестера и Уорика – опубликовали результаты своих исследований специфического белка NF-κB (Nuclear Factor kappa B). Ученые утверждают, что этот белок работает как некие клеточные часы. NF-κB способен перемещаться в ядро клетки и выходить обратно. Причем чем выше температура тела, тем быстрее белок перемещается. При этом именно NF-κB отвечает в организме за управлением генами, которые кодируют иммунную систему человека. По мнению исследователей, связь активности иммунитета и повышенной температуры налицо.

Чтобы изучить поведение Nuclear Factor kappa B, ученые использовали метод математического моделирования. Теперь они видят своей задачей изучение конкретного механизма, с помощью которого NF-κB воздействует на иммунитет, и способов управления этим процессом с помощью различных фармакологических средств. В будущем это позволит создать новое поколение лекарств, которое поможет эффективнее лечить человека от множества «температурных» болезней и повреждений.