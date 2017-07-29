Ученые определили источник воды и возможной жизни на Марсе

Ученые из университета Джона Хопкинса в США выдвинули гипотезу, согласно которой геологическая формация Medusae Fossae на Марсе могла стать источником водоемов и колыбелью жизни на Красной планете.

Свои выводы планетологи опубликовали в журнале Journal of Geophysical Research: Planets. С помощью спутников, ведущих исследования планеты с ее орбиты, ученые провели гравиметрические исследования и изучили плотность горных пород Medusae Fossae. Выяснилось, что гигантское пятно, протянувшееся вдоль марсианского экватора более чем на 8 тысяч километров, сложено из чрезвычайно пористых отложений, которые на треть уступают в плотности другим структурам коры Марса. Это значит, говорят ученые, что Medusae Fossae сформировалась в результате «катастрофических вулканических извержений».

Подобная активность вулканов не только стала причиной формирования необычного для планеты рельефа местности, но и привела к выбросу огромного количества воды. По расчетам ученых, ее должно было хватить, чтобы образовать на поверхности Марса слой в 9 сантиметров. А парниковые газы прогрели атмосферу планеты. В результате она стала пригодной для существования водоемов и появления простейших живых организмов.

Если раньше происхождение Medusae Fossae оставалось для ученых абсолютно загадочным, то теперь этот массив назван самым большим из известных в Солнечной Системе образований, появившихся в результате взрывной вулканической активности.