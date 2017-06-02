Норвежские ученые предрекли Баренцеву морю необратимые изменения экосистемы

Норвежские ученые из Института морских исследований в Тромсе предрекли необратимые климатические изменения в Баренцевом море, которые приведут к нарушению и перестройке его экосистемы.

Сейчас в Баренцевом море сосуществуют две климатические зоны – арктическая на севере и более мягкая атлантическая на юге. На севере экосистема обусловлена тем, что с приходом лета активно тают полярные льды, покрывая поверхность моря слоем холодных пресных вод. Зимой они снова замерзают и образуют на поверхности моря устойчивый ледяной покров. В южной части моря «погоду» делают теплые массы соленой воды из Атлантики.

Ученые проанализировали данные морских наблюдений с 1970 года и пришли к выводу, что в Арктике формируется так называемое горячее пятно: из-за уменьшения ледников количество пресной холодной воды уменьшается, соответственно, теплых вод становится больше и проникают они все дальше на север. Со временем, говорят исследователи, экосистема полностью перестроится и станет частью атлантической климатической зоны. Это неизбежно отразится на жизни северных морских животных, связанных со льдами, а также на коммерческом вылове рыбы, который сейчас широко ведется в водах Арктики. Впрочем, сроки таких изменений не называются.

В Российской академии наук склонны спокойно относиться к данным норвежских коллег. Там констатируют, что климатические изменения все активнее происходят по всему земному шару, растет количество неблагоприятных для человека природных аномалий – ураганов, засух или наводнений. Климатическая система планеты вышла из равновесия, и жизнедеятельность человека немало этому поспособствовала. Тем не менее, экосистема планеты всегда приспосабливалась к изменениям климата, ведь они занимают достаточно долгое время. Так что Баренцево море изменится, но продолжит жить, говорят ученые.