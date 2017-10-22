Ученые надеются создать на основе аспирина «убийцу» СПИДа

Ученые полагают, что в будущем аспирин сможет стать основой для нового эффективного профилактического средства от СПИДа.

Исследователи из университета Манитобы провели серию экспериментов, доказавших, что аспирин способен значительно снизить вероятность заражения вирусом иммунодефицита человека. Работы проводились в Кении, где очень высокие показатели заболеваемости СПИД. Местным женщинам, находящимся в группе риска заражения, ученые вводили препарат, созданный на основе аспирина, и отслеживали реакцию организма. Уже через шесть недель стали заметны положительные результаты воздействия препарата.

Дело в том, что вирус иммунодефицита поражает в организме человека особые клетки, находящиеся в половых органах. В ходе экспериментов количество этих клеток в организмах тестируемых женщин под воздействием препарата сократилось на 35%. Наблюдения за участницами эксперимента продолжались еще несколько лет после окончания приема препарата. В результате отмечено, что все женщины остались здоровыми.

Ученые говорят, что сводить профилактику СПИДа только к приему аспирина, конечно же, нельзя. Сам по себе он не в состоянии обезопасить людей, находящихся в зоне риска. Однако специалисты считают, что смогут разработать на основе аспирина новый эффективный препарат, который сможет стать хорошим средством профилактики смертельной болезни.