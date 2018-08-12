Аспирин признан смертельно опасным препаратом

К увеличению риска кровотечений, а также к образованию онкологических заболеваний может привести употребление аспирина, - к такому выводу пришли ученые.

Исследования проводились специалистами США и Австралии. Были отобраны около двадцати тысяч человек в возрасте от 70 лет (т.к. наиболее частое употребление аспирина отмечено именно у людей пожилого возраста) и разделены на две группы, одна из которых в течение 5 лет принимала аспирин без явной на то необходимости, вторая - нет. В результате было зафиксировано 21 случаев смерти и инвалидности на тысячу человек в группе, принимавшей аспирин, а также учащенные случаи возникновения кровотечений - 360 случаев в опытной группе, против 260.

Кроме этого в группе, принимавшей аспирин, зафиксированы раковые образования, что несколько смутило ученых, ведь, согласно недавним исследованиям, аспирин обладал в том числе и противоопухолевым эффектом.

Напомним, что согласно исследованиям 2016 года - для продления жизни людям, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям, необходимо принимать небольшую дозу аспирина каждый день.